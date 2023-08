Mali: les Casques bleus de l’ONU se retirent d’un troisième camp

- Publicité-

Le jeudi 17 août 2023, la Minusma a annoncé le retrait des soldats de l’armée américaine du camp de Goundam, situé dans la région de Tombouctou au Mali.

L’Organisation des Nations unies a informé le retrait de ses soldats de l’armée bleue d’un troisième camp au Mali, conformément à son plan de quitter entièrement le pays du Sahel au 31 décembre 2023. « La Mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali (Minusma) confirme qu’un convoi transportant des Casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Goundam, dans la région de Tombouctou, dans le cadre du processus de retrait, est arrivé sans incident à la ville de Tombouctou mercredi », selon un communiqué de l’ONU.

Par ailleurs, la Minusma suit la décision du Conseil de sécurité de l’ONU de fin juin de mettre un terme immédiat à la mission menée dans le pays depuis 2013. Cette mission a été demandée par la junte qui est venue au pouvoir par la force en 2020.

Le communiqué indique que ce retrait, le troisième depuis le début d’août, a été une « opération complexe (qui) a impliqué le départ de militaires ivoiriens, de policiers des Nations unies et du Bangladesh. Aussi, l’ONU a déclaré que les soldats de la paix contribuaient à la protection de la population locale, malgré des attaques fréquentes à l’aide d’engins explosifs improvisés, dans une zone où il y avait l’un des niveaux les plus élevés d’insécurité et une forte présence de groupes extrémistes.