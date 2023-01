Mali: les 49 militaires ivoiriens graciés par Assimi Goïta

Le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta a accordé sa grâce aux 49 militaires ivoiriens condamnés à des peines lourdes. Le décret de grâce présidentielle avec remise totale de peine a été pris ce vendredi 06 janvier 2023, selon un communiqué du Porte-parole du gouvernement malien.

Dénouement heureux du bras de fer entre le Mali et la Côte d’Ivoire autour du sort des 49 militaires ivoiriens condamnés à 20 an de prison ferme pour la majorité et à la prison à perpétuité pour les trois femmes du lot. Ils peuvent désormais rejoindre leur pays après la grâce présidentielle avec remise totale de peine accordée par Assimi Goïta.

Les 49 militaires avaient été interpellés et condamnés pour crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement ; atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ; détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

La grâce présidentielle intervient après le verdict de la justice, mais surtout après de nombreuses missions de négociations entre les deux pays. Ces pourparlers ont été supervisés par le président Togolais Faure Gnassingbé, dont la dernière visite au Mali date seulement de quelques heures.