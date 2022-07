Mali: le siège du premier ministre Choguel Maiga de plus en plus déliquescent

Choguel Maiga n’est plus en odeur de sainteté dans l’arène politique malienne. Le Premier ministre malien dont la démission est de plus en plus évoquée est critiqué pour ses déclarations en faveur du maintien de la junte au pouvoir.

A la tête du gouvernement de la transition malienne depuis juin 2021, le Premier ministre malien Choguel Maïga garde pour l’instant la confiance du président de la transition le colonel Assimi Goïta. Mais, alors que les critiques montent de toute part, les jours à la tête du gouvernement malien, de celui qui est souvent considéré comme le véritable cerveau du rapprochement de Bamako avec Moscou, semblent comptés.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs les plus folles sur son départ de la primature malienne agitent les cercles politiques. Le jeudi 21 juillet, le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a demandé la démission immédiate de Choguel Kokalla Maiga. L’Adéma, l’un des trois principaux partis politiques du pays est aussi monté au créneau pour demander sa démission.

Egalement, depuis janvier, Choguel Maïga est sous le feu des critiques dans son propre camp, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). Les acteurs du mouvement démocratique évoquent une, » insuffisance de résultats ». Assimi Goïta va-t-il se séparer de l’homme qualifié de « gilet pare-balles » du président ?