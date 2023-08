Mali: le président de la Fédération de football placé en détention

Le président de la Fédération malienne de football a été placé mercredi en détention provisoire, inculpé dans le cadre d’une enquête concernant des allégations d’atteinte aux biens publics et de faux et usage de faux.

Mamoutou Touré est depuis mercredi en prison au Mali. Le président de la Fédération malienne de football a été placé en détention provisoire par le pôle économique et financier du pays d’Assimi Goïta. L’homme a été inculpé et mis sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le juge Lassine Fofana dans le cadre d’une enquête concernant des allégations d’atteinte aux biens publics et de faux et usage de faux, remontant à la période de 2013 à 2019.

Une situation qui jette une ombre sur les prochaines échéances électorales au sein de la Fémafoot, avec le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération lors d’un scrutin qui aura lieu au 29 août prochain. En lice pour sa propre succession, Mamoutou Touré encore appelé « Bavieux » est le seul candidat dont le dossier a été validé, ses concurrents ont tour à tour vu leur candidature rejetée par la commission électorale.

🚨COMMUNIQUÉ DE PRESSE LUNAIRE DE LA PART DE LA FEMAFOOT !



Concrètement les membres du comité exécutif accuse la justice malienne d'avoir placé le président sous mandat de dépôt sur bases de « Rumeurs » de réseaux sociaux par les opposants or qu'il y a quand même eu toute une… pic.twitter.com/q93OC0EjwY — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) August 10, 2023

Cette décision judiciaire a en tout cas provoqué une réaction en chaine au sein de la Fémafoot. Le comité exécutif de la Fédération a immédiatement sorti un communiqué pour apporter son soutien unanime à son président. Le comité accuse la justice malienne d’avoir réagi aux « rumeurs » circulant sur les réseaux sociaux et met en avant le fait qu’une enquête approfondie avait été menée par la justice avant l’arrestation de Mamoutou Touré.

A noter que d’autres personnalités, dont Issiaka Sidibé, ancien président de l’AS Real de Bamako, et Modibo Sidibé, secrétaire général de la Femafoot, ont été placées en détention dans le cadre de cette affaire qui porte sur des accusations de détournement de fonds public.

