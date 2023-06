Mali: le passeport diplomatique de l’imam Mahmoud Dicko confisqué

De son retour en provenance de la Mauritanie, le passeport diplomatique en cours de validité de l’imam Mahmoud Dicko a été confisqué à l’aéroport international président Modibo keita de Bamako Senou par la police des frontières.

Selon une information rapportée par Serge Daniel, le passeport diplomatique en cours de validité de l’imam Mahmoud Dicko a été » retenu » par la police de l’aéroport de Bamako » à la demande du protocole de la République ». L’influent leader religieux, farouchement opposé au projet de nouvelle loi fondamentale, est depuis plusieurs mois à couteaux tirés avec les autorités de la transition.

Alors que le président les autorités de la transition appelaient le peuple à voter pour le « Oui », Mahmoud Dicko hausse le ton et s’inscrit dans la dynamique contraire dans un discours toujours plus offensif. En effet, les Maliens se prononcent ce dimanche 18 juin par référendum sur une nouvelle Constitution. C’est la première fois qu’ils votent sur l’avenir de leur pays en crise depuis l’avènement des militaires il y a trois ans.

Selon un décompte provisoire de l’Autorité indépendante de gestion des élections, après dépouillement des votes dans la quasi-totalité des bureaux, environ 38% des 8,4 millions d’électeurs maliens se sont déplacés pour voter dimanche 18 juin. « La commission nationale de centralisation est en mesure d’assurer et d’annoncer avec certitude que 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités. À ce stade de la centralisation des résultats de l’intérieur et de l’étranger, le taux de participation est de 38% », a annoncé, jeudi, Me Moustapha Cissé, président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE).