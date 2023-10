Mali: la liste des Aigles contre l’Arabie Saoudite et l’Ouganda

Le sélectionneur Éric Sekou Chelle, a dévoilé la liste des Aigles qui représenteront le drapeau malien lors des deux matchs amicaux à venir en octobre 2023.

Le premier adversaire sur la route du Mali sera l’équipe nationale de l’Ouganda, avec un affrontement prévu le 13 octobre 2023. Les joueurs ont hâte de relever ce défi et d’offrir une performance de haut niveau. Le deuxième match amical aura lieu quatre jours plus tard, le 17 octobre 2023, contre l’équipe nationale d’Arabie Saoudite.

Ce sera une opportunité supplémentaire pour les Maliens de montrer leur talent, de renforcer leur cohésion d’équipe et de peaufiner leur stratégie avant la tant attendue Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

Ces rencontres amicales revêtent une grande importance pour l’équipe nationale du Mali, car elles permettent aux joueurs de se mettre en condition et de se préparer de manière optimale pour la compétition continentale qui se profile à l’horizon. Les entraînements intensifs, la tactique minutieusement étudiée et le soutien indéfectible des supporters maliens créent une atmosphère propice à l’exploit sportif et à la fierté nationale.

Les joueurs sélectionnés sont tous animés par une immense motivation à porter le maillot malien et à représenter dignement leur pays sur la scène internationale. Leur détermination, leur talent et leur esprit d’équipe seront mis à l’épreuve lors de ces rencontres amicales, avec pour objectif ultime, la conquête du titre de la Coupe d’Afrique des Nations.

La liste complète des Aigles maliens sélectionnés: