Mali: hécatombe dans le nid des Aigles

Déjà privé de Cheick Doucouré, le sélectionneur du Mali, Eric Chelle, va aussi faire sans ses cadres Yves Bissouma et Moussa Djenepo pour la journée FIFA d’octobre, alors que les Aigles affrontent l’Ouganda et l’Arabie Saoudite en amicale.

Après le forfait de Cheick Doucouré blessé avec son club (Crystal Palace, Angleterre) qui n’a pas pu effectuer le déplacement pour le regroupement à Bamako, Yves Bissouma et Moussa Djenepo, tous deux touchés lors de la première séance d’entraînement des Aigles (mardi 10 octobre) au Stade du 26 Mars de Bamako, sont également déclarés forfaits.

Après les examens médicaux effectués, l’IRM évoque une inflammation de l’aponévrose du muscle droit fémoral du quadriceps droit sans lésion musculaire pour Yves Bissouma. Cette inflammation de l’aponévrose, qui est une structure de tissu conjonctif fibreux, peut causer des gênes et des douleurs musculaires. Cependant, il est encourageant de constater qu’il n’y a pas de lésions musculaires associées à cette inflammation, ce qui signifie que le processus de guérison peut être plus rapide.

Quant à Moussa Djenepo, il souffre d’une contusion osseuse et sous tendineuse du gros orteil. Une contusion osseuse, également connue sous le nom d’os meurtri, est une blessure causée par un impact direct sur l’os. Cette blessure peut provoquer une douleur intense et une gêne au niveau de l’orteil, rendant difficile la pratique de l’activité physique. De plus, la contusion sous tendineuse indique que la blessure s’étend également aux tissus qui entourent le tendon, ce qui peut aggraver les symptômes de douleur et d’inconfort.

Ainsi, en raison de leurs blessures respectives, Yves et Djenepo ont quitté le nid des Aigles pour rejoindre leurs clubs respectifs mercredi 11 Octobre. Ces forfaits sont malheureux pour l’équipe nationale, mais il est important de leur accorder du temps pour se rétablir complètement et revenir plus forts lors des prochains rassemblements. Leur santé et leur bien-être doivent être la priorité, en veillant à ce qu’ils reçoivent les soins et le repos nécessaires pour une récupération optimale.