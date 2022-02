Mali: Emmanuel Macron lâche du lest, Air France reprend ses vols vers Bamako

La compagnie Air France du groupe Air-France/KLM annonce la reprise de ses vols vers Bamako après un intense lobbying. Depuis le 10 janvier, au lendemain de la décision des chefs d’État de la Cedeao de fermer leurs frontières avec le Mali, Air France avait interrompu ses vols vers Bamako.

Les dessertes aériennes d’Air France en direction de Bamako vont reprendre après plus d’un mois de suspension. D’abord refusée par l’Élysée, la fin de la suspension des vols de la compagnie française vers le Mali a été actée, selon Jeune Afrique qui parle de «fruit d’un intense lobbying». La reprise des vols aériens en direction de Bamako est prévue au 17 février 2022, indique Jeune Afrique.

La compagnie Air France avait annoncé, en janvier dernier, la suspension de ses liaisons avec le Mali « avec effet immédiat », après que Paris a emboîté le pas à la Cédéao pour sanctionner la junte. « En application des décisions des autorités françaises, Air France suspend ses vols de et vers le Mali avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre », a indiqué la compagnie française à l’AFP.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) avait décrété la fermeture des frontières avec le Mali et un embargo commercial et financier, sanctionnant durement le projet de la junte de continuer à diriger le pays pendant plusieurs années. La France et les États-Unis, importants partenaires du Mali, ont pris le sillage de la Cédéao.

Entre temps, Emmanuel Macron avait fait savoir aux dirigeants de la compagnie, détenue à 14 % par l’État français, qu’il ne souhaitait pas, compte tenu des sévères sanctions prises par l’organisation sous-régionale, que les liaisons vers cette destination reprennent dans l’immédiat. A la mi-janvier déjà, les responsables de la compagnie aérienne française étaient entrés en discussion avec la junte malienne pour renégocier une reprise de ses vols vers Bamako. Finalement, après un intense lobbying, le président Français, dont son pays assure la présidence tournante de l’Union Européenne, a lâché du lest.