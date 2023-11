Mali: Djigui Diarra forfait face au Tchad et la Centrafrique

-Publicité-

Le sélectionneur du Mali, Eric Chelle, sera privé de son gardien de but, Djigui Diarra, blessé et forfait pour le rassemblement de novembre, alors que les Aigles affrontent le Tchad et la Centrafrique dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

Déjà un forfait dans le nid des Aigles, à quelques jours des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur du Mali, Eric Chelle, sera en effet privé de son gardien de but Djigui Diarra pour les rencontres contre le Tchad et la Centrafrique, comptant pour les première et deuxième journées des phases qualificatives. Le portier des Young Africans a été touché à l’épaule et ne pourra pas jouer. C’est Boubacar Doumbia, le gardien de l’Afrique Football Elite (AFE), qui a été appelé pour le remplacer.

Pour rappel, le Mali affronte le Tchad le 17 novembre et la Centrafrique le 20 novembre au Stade du 26 Mars de Bamako. Logés dans le groupe I avec notamment les Comores, le Ghana et Madagascar, les Aigles doivent finir premiers de leur poule pour se qualifier pour le Mondial en Amérique, ou tout au moins arracher la deuxième place, qualificative pour les barrages intercontinentaux de la compétition.