Mali : deux techniciens sénégalais en lice pour reprendre les Aigles

Deux techniciens sénégalais, Omar Daf et l’ancien sélectionneur des Lions Amara Traoré, figurent parmi les candidats en lice pour succéder au Belge Tom Saintfiet à la tête de l’équipe nationale du Mali, ont indiqué plusieurs médias spécialisés.

La Fédération malienne de football (Femafoot) a reçu les candidatures de l’ex‑international Omar Daf et de l’ancien sélectionneur du Sénégal Amara Traoré pour le poste de sélectionneur des Aigles. Libre depuis son départ d’Amiens en mars, Omar Daf a officiellement déposé sa candidature, selon le site sénégalais Galaxysn et des médias maliens. Amara Traoré, qui a dirigé les Lions de la Teranga entre 2009 et 2012, a lui aussi confirmé qu’il brigue le poste. Le Mali cherche un nouveau sélectionneur après la séparation avec Tom Saintfiet, actée fin avril.

Ancien latéral droit de la sélection sénégalaise (55 sélections), Omar Daf s’est reconverti comme entraîneur en France. Il a dirigé le FC Sochaux‑Montbéliard entre 2018 et 2022, puis Dijon FCO en Ligue 2, avant de prendre en main Amiens SC en 2023, qu’il a quitté en 2026. Il a également été adjoint d’Aliou Cissé sur le banc de l’équipe du Sénégal entre 2016 et 2017. S’il est retenu par la Femafoot, il prendrait pour la première fois en charge une sélection nationale en tant que numéro un.

Son compatriote Amara Traoré présente un profil différent. L’ancien attaquant international a été sélectionneur des Lions de la Teranga de 2009 à 2012, période marquée notamment par la qualification à la CAN 2012. Il a ensuite entraîné plusieurs clubs sénégalais, dont le Jaraaf et le Ndiambour, où il occupait récemment le poste de directeur technique. Il est actuellement sans club.

La candidature des deux techniciens s’inscrit dans un processus plus large lancé par la Fédération malienne pour remplacer Tom Saintfiet. Après la fin de la collaboration avec le Belge, la Femafoot a ouvert un appel à candidatures et mis en place un comité chargé d’examiner les dossiers. Selon la presse malienne, 33 candidatures ont été retenues dans un premier temps, dont 9 provenant de techniciens maliens. Les entraîneurs présélectionnés doivent être auditionnés avant la désignation du nouveau sélectionneur.

Le nouveau président de la Fédération, Mahazou Baba Cissé, a indiqué que le futur entraîneur devra atteindre des objectifs élevés avec les Aigles. La qualification pour la CAN et un parcours au moins jusqu’aux demi‑finales, ainsi qu’une présence en phase finale de Coupe du monde, figurent parmi les priorités fixées par l’instance. Aucune date n’a été avancée officiellement pour l’annonce du successeur de Tom Saintfiet.

Profil d’Omar Daf

Ancien latéral droit de la sélection sénégalaise (55 sélections), Omar Daf, 49 ans, s’est reconverti comme entraîneur en France après la fin de sa carrière de joueur. Il débute sur le banc du FC Sochaux‑Montbéliard, où il passe par le staff technique puis la réserve avant d’être nommé entraîneur principal de l’équipe professionnelle en 2018, en Ligue 2.

Avec Sochaux, il signe plusieurs saisons solides, marquées par une 5ᵉ place et une participation aux barrages d’accession à la Ligue 1, ce qui lui vaut d’être nommé pour le Trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2. En 2022, il rejoint le Dijon FCO, toujours en Ligue 2, mais l’expérience s’achève en avril 2023 après une série de mauvais résultats.

En juin 2023, Omar Daf prend en main Amiens SC, qu’il conduit à une 8ᵉ place pour sa première saison. Le club officialise sa mise en retrait du poste d’entraîneur en mars 2026. En parallèle de son parcours en club, il a fait partie du staff de la sélection du Sénégal comme adjoint d’Aliou Cissé, ce qui lui donne une première expérience de haut niveau en sélection.

Profil d’Amara Traoré

Né en 1965 à Saint‑Louis, Amara Traoré est un ancien attaquant de l’équipe du Sénégal devenu entraîneur. Sur le banc, il se fait d’abord remarquer dans le championnat sénégalais, où il remporte notamment le titre de champion avec la Linguère de Saint‑Louis et est élu meilleur entraîneur du pays.

Il rejoint ensuite le staff des Lions comme adjoint, avant d’être nommé sélectionneur national en 2009. Sous sa direction, le Sénégal se qualifie pour la CAN 2012, mais l’équipe est éliminée au premier tour après trois défaites et la Fédération met fin à son contrat dans la foulée. Amara Traoré poursuit sa carrière sur les bancs de clubs locaux, notamment au Jaraaf de Dakar et au Ndiambour, où il occupe aussi des fonctions de direction technique.

Ces dernières années, il intervient régulièrement dans les médias pour commenter l’actualité des Lions, en rappelant sa vision d’un projet construit sur le long terme pour l’équipe nationale. Il est aujourd’hui sans club et se porte officiellement candidat au poste de sélectionneur du Mali.