- Publicité-

Ce samedi 19 août 2023, l’attaque d’un village dans la région de Mopti, au centre du Mali, en proie à l’insurrection, a causé la mort d’au moins 21 civils.

Selon des sources anonymes, les assaillants non identifiés ont atteint le village de Yarou dans l’après-midi, près de la ville de Bandiagara. « Le village a été ravagé par des individus armés qui ont tiré sur les habitants. Le bilan est préoccupant, avec environ 20 à 30 décès et blessés », affirme l’une des sources.

Selon une autre source, il y avait 21 décès, dont 11 femmes, et 11 blessés. Pour le moment, aucun groupe n’a attribué la responsabilité de l’attaque.

- Publicité-

Après une rébellion séparatiste touareg en 2012, le Mali est confronté à une insurrection violente associée à Al-Qaïda et à l’État islamique qui s’est propagé dans le nord. Depuis, les groupes islamistes se sont propagés dans d’autres nations du Sahel et du sud du Sahara, acquérant des terres, causant la mort de milliers de personnes et transférant des millions d’individus. Depuis août 2020, deux coups d’État militaires ont été commis au Mali en raison de la colère provoquée par la montée de l’insécurité.

Pour obtenir de l’aide, le pays a rompu les liens avec ses alliés occidentaux habituels et s’est tournée vers la Russie. Le départ inattendu des forces de maintien de la paix de l’ONU en juin a suscité des inquiétudes quant à la propagation du chaos dans le pays.