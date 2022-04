Mali: après la Russie, la Turquie veut apporter son expérience dans la lutte contre le terrorisme

Los d’une rencontre mardi entre le ministre malien de la défense Sadio Camara et son homologue turc Hulusi Akar, à Ankara la capitale de la Turquie, les deux personnalités ont évoqué la question de la lutte contre le terrorisme au Mali et sur le continent africain.

A la suite d’un tête à tête et d’une réunion à huis clos entre les délégations des deux pays, le ministère turc de la défense a indiqué que les deux hauts responsables ont abordé les questions bilatérales et régionales de défense et de sécurité, ainsi que la coopération dans l’industrie de la défense.

Hulusi Akar a indiqué que la Turquie est satisfaite de l’élan récent dans les relations avec le continent africain. Il a également souligné qu’Ankara est volontaire pour coopérer et partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme avec le Mali et le continent africain, mettant en exergue, l’importance de développer la coopération militaire bilatérale.

Cette rencontre des deux personnalités intervient alors que la Turquie cherche à renforcer sa présence en Afrique dans plusieurs domaines de coopération. Depuis 2003, le volume de ses échanges avec le continent est passé de 2 milliards de dollars à au moins 25 milliards de dollars. L’influence de la Turquie couvre également le domaine de la défense, Ankara ayant inauguré sa première base militaire africaine en 2017 en Somalie.

Dans le domaine de la sécurité et de la défense, la Turquie a une très bonne expérience surtout dans la lutte contre le terrorisme. Cette expérience pourrait bien être utile pour les pays du Sahel en Afrique de l’ouest qui sont en proie à une insurrection djihadiste qui ne cesse de grossir malgré les mesures militaires conséquentes prises.

Aussi, la Turque a développé ces dernières années, des drones de combats et de surveillance bon marché mais très efficaces sur le terrain, qui pourrait bien servir aux pays africains dans la surveillance de leurs frontières et dans la lutte contre les activités djihadistes et des groupes armés qui pullulent sur le continent.

