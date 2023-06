Mali: 20 terroristes neutralisés par l’armée

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir mené avec succès, une série d’opérations anti-terroristes dans les régions de Mopti, Ségou, Bandiagara et Douentza, aboutissant à la neutralisation de 20 terroristes au cours des deux dernières semaines.

Depuis le 20 mai jusqu’au 2 juin, les Forces armées maliennes ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité des citoyens dans le centre du pays. Selon le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l’information et des relations publiques des armées, les opérations se sont déroulées dans les régions de Mopti, Ségou, Bandiagara et Douentza, des zones qui ont été récemment confrontées à des activités terroristes.

L’une des premières réussites mentionnées par le colonel Dembelé remonte au 21 mai, lorsque les FAMa ont exploité des renseignements à Briki-Wèrè, conduisant à la neutralisation de deux terroristes et à la récupération d’armes de guerre. Cette action préventive a permis d’éviter un potentiel acte de terrorisme dans la région.

Le 28 mai, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive dans le village de Dangaténé, situé dans le cercle de Koro, région de Mopti. Au cours de cette opération, six terroristes ont été neutralisés et du matériel de guerre a été détruit, démontrant l’engagement résolu des forces de sécurité maliennes à éradiquer les menaces terroristes qui pèsent sur le pays.

Un plot logistique terroriste détruit

Dans la nuit du 29 au 30 mai, une autre reconnaissance offensive a été menée dans le secteur de Koko-Lengué, dans la région de Bandiagara, où un plot logistique terroriste a été détruit. Cela a porté un coup dur aux infrastructures utilisées par les terroristes pour mener leurs opérations.

Le 31 mai, des frappes aériennes ciblées ont été menées sur deux autres plots logistiques terroristes dans la région de Bandiagara, entraînant la destruction de deux véhicules et d’un plot logistique supplémentaire dans le cercle de Mondoro. Ces frappes précises ont permis de perturber davantage les capacités logistiques des groupes terroristes et de réduire leur mobilité.

Enfin, le 2 juin, une opération aéroportée dans la localité de Déna, région de Mopti, a répondu à des attaques terroristes en neutralisant cinq terroristes et en procédant à l’interpellation de onze autres individus. Cette opération a démontré la réactivité et l’efficacité des FAMa dans la lutte contre le terrorisme, garantissant ainsi la sécurité des citoyens maliens.

Les récentes opérations anti-terroristes menées par les Forces armées maliennes témoignent de leur engagement sans faille à préserver la sécurité et la stabilité du pays.