Mali : 164,4 milliards FCFA mobilisés pour la campagne agricole 2026

Le Comité exécutif national de l’agriculture (CENA) a validé, lors d’une session tenue ce 2 avril à Bamako, une enveloppe prévisionnelle de 164,4 milliards FCFA destinée à la campagne agricole 2026, une décision présentée par le gouvernement comme destinée à consolider la production nationale et à renforcer la sécurité alimentaire.

La réunion a également servi à dresser le bilan de la campagne agricole 2025, à définir la programmation pour 2026 et à esquisser des perspectives pour 2027 et 2028. Les membres du CENA ont examiné les performances sectorielles, les besoins en financement et les priorités opérationnelles pour la saison à venir, dans le cadre des orientations politiques nationales.

Le budget global retenu pour 2026 représente une hausse de 2% par rapport aux 161,4 milliards FCFA alloués en 2025. Selon les autorités, cette augmentation vise à soutenir des filières agricoles jugées prioritaires et à améliorer les conditions de production pour les exploitants maliens, conformément à la vision stratégique nationale « Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma », qui place l’agriculture au cœur du développement économique à long terme.

Données 2025 et objectifs chiffrés pour 2026

Les chiffres présentés au cours de la session font état d’une campagne 2025 aux performances jugées solides malgré un contexte économique et climatique contraignant. Les productions déclarées pour 2025 s’élèvent à 11 452 540 tonnes de céréales, 433 700 tonnes de coton, 157 775 tonnes de viande contrôlée, 17 238 tonnes de lait collecté et 122 671 tonnes de poisson. Ces données ont été exposées aux membres du CENA et commentées par le Premier ministre, qui a souligné, selon le compte rendu de la session, la résilience du secteur agricole malien.

Pour la campagne 2026, les projections validées par le comité portent notamment sur 11 916 750 tonnes de céréales, soit une progression par rapport à 2025, et sur 598 500 tonnes de coton, une hausse marquée soulignée comme prioritaire en raison du rôle exportateur et des revenus qu’elle procure aux producteurs. Les objectifs chiffrés sont présentés par le gouvernement comme des cibles à atteindre dans le cadre du plan de soutien aux producteurs et des mesures d’accompagnement technique et financier envisagées.

Au cours de la session, les échanges ont également abordé les modalités de mise en œuvre de l’enveloppe financière : ciblage des filières, appui aux intrants et équipements, et renforcement des circuits de commercialisation, sans pour autant que le comité n’ait communiqué de ventilation détaillée des montants par action lors de la réunion publique.