Mali : 06 soldats tués et 24 terroristes neutralisés au nord du pays

Le 11 août 2023, des affrontements ont eu lieu dans le nord du Mali, où 24 terroristes et six soldats maliens ont été tués.

Selon un communiqué des autorités maliennes, le conflit a commencé lorsque des groupes armés terroristes (GT) ont tenté une incursion contre des unités des Forces armées maliennes (FAMa) qui devaient être établies à Ber dans la région de Tombouctou, avec des tirs de harcèlement, dans le cadre du processus de rétrocession des terres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le communiqué précise que, en plus des six soldats tués, quatre autres ont été blessés et que les terroristes ont laissé 18 AK-47 et 12 motos dans leur fuite en plus des 24 morts. Par ailleurs, l’armée malienne a invité la population de la région de Tombouctou à continuer à vaquer à ses occupations et à lui faire confiance en sa capacité de la protéger, tout en revendiquant son droit de se voir rétrocéder le camp de Ber.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une augmentation des actes terroristes et à une crise profonde dans les domaines de la sécurité, de la politique, de l’économie et de l’humanité.