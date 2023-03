Malaise royal: un imam refuse de serrer la main de Kate Middleton (vidéo)

En pleine visite dans un centre islamique au Royaume-Uni, Kate Middleton s’est vue snobée par un imam. Il a tout simplement refusé de lui serrer la main.

Ce jeudi 9 mars, la femme du prince William a été confrontée à un moment de gêne auquel elle ne s’attendait certainement pas. Durant une visite officielle au centre islamique Hayes à Londres, la princesse britannique s’est fait littéralement snober par l’imam Sufyan Iqbal.

Après avoir salué le prince William avec une poignée de main, l’imam a refusé de serrer la main de Kate Middleton. Il s’est contenté de poser sa main sur sa poitrine et de faire un signe de tête, accompagnant son geste d’un léger sourire. La princesse a alors rapidement retiré sa main et a imité ses gestes en inclinant la tête et en souriant pour le saluer.

Yesterday the Prince and Princess of Wales visited the Hayes Muslim Centre in west London, to see what they have done to raise funds for Turkish & Syrian victims of the earthquake.



Leader Imam Sufman Iqbal refused to shake hands with Kate. pic.twitter.com/MrfIV3SODi