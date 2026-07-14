Maintenance du réseau électrique: la SBEE annonce des coupures ce mardi 15 juillet 2026 dans plusieurs départements

​La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) informe ses abonnés que plusieurs localités du pays connaîtront des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique ce mardi 14 juillet 2026.

Ces coupures programmées s’inscrivent dans le cadre des opérations de maintenance destinées à améliorer durablement la qualité de l’alimentation électrique sur l’ensemble du réseau national.

​Dans le département du Littoral, plus précisément à l’Est de Cotonou, les techniciens seront à pied d’œuvre de 12h à 14h. Cette intervention impactera temporairement les secteurs d’Irédé, du carrefour Sacré-Cœur, de Sodjéatinmin et leurs environs.

Du côté de l’Ouémé, les interruptions se dérouleront de 11h à 15h. À Porto-Novo, la baisse de tension ou la coupure sera constatée dans la zone de la sous-station de Tanzoun, du feu tricolore de Danto ainsi que du Cinquantenaire. Toujours dans l’Ouémé, les localités de Djèviali, Dangbo, Azowlissè, Adjohoun, Bonou et les zones périphériques subiront également ces coupures durant la même tranche horaire.

​Le département de l’Atlantique n’est pas en reste avec plusieurs zones ciblées de 10h à 15h. À Abomey-Calavi, les abonnés de l’arrondissement de Hêvié et des environs devront composer avec cette absence d’énergie. Le même créneau horaire s’appliquera pour les localités de Pahou et Ouèssè, ainsi que pour un grand axe regroupant Houègbo, Massi, Toffo, Colli, et la caserne militaire de Dèssa dans la commune d’Allada.

​Dans le département du Zou, d’importants travaux affecteront la fourniture électrique de 10h à 15h. Les secteurs concernés englobent Attogon, Houawé, Makpéhognon, Lissazounmè, Agbangnizoun, Sinwè, Kpatalokoli à Bohicon, Cana, Zogbodomè, Akiza, Massi et leurs environs. Parallèlement, dans le département du Couffo, la commune de Dogbo subira une coupure de 10h à 15h, touchant spécifiquement Dogbo-ville, Dadouhoué, Kpodji, Foncomey, Dékandji, Dogbo Ahomèy et les villages environnants.

​Pour le département des Collines, la même tranche horaire de 10h à 15h verra la suspension de l’énergie dans un grand nombre de localités. Sont ainsi concernés les abonnés de Glazoué-ville, Aklamkpa, Sowiandji, Wèdèmin, Assantè, Hocco, Sawè, Magoumi, Kpakpaza, Yawa, Zaffé, Thio, Agouagon, Kamaté, Egbessi, Tankossi et Tchatchégou.

​Les prévisions pour les départements du septentrion

​Le Nord du pays connaîtra aussi des vagues de maintenance électrique ce mardi. Dans le Borgou, la ville de Parakou subira des interruptions de 10h à 15h dans les quartiers Arafath, Kpassa, Baka, Kika 1 et Kika 2. Dans la Donga, la SBEE a planifié deux programmes distincts. Le premier, prévu de 11h à 15h, touchera Tàïfa, Sabari, Yaloua, Bariénou, Gah, Leman-Bogou, Naholou et Copargo. Le second, fixé de 10h à 15h, affectera les localités de Pénélan, Akaradè et Alédjo.

​Enfin, dans le département de l’Alibori, les équipes techniques interviendront également de 10h à 15h. Ces travaux de maintenance impacteront la fourniture d’électricité à Bensékou, Liboussou, Piami, Ségbana, Libantè, Lougou, Sokotindji, Kambara, Kandifo et dans les zones environnantes. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments causés et assure mettre tout en œuvre pour un rétablissement rapide dès la fin des travaux.