Mahogany Geter : qui est cette mannequin américaine qui a une jambe de 45 kilos ?

Une jeune mannequin américaine, Mahogany Geter, résidente du Tennessee, est atteinte d’un lymphœdème depuis sa naissance, et plus particulièrement au niveau de sa jambe gauche.

En effet, Mahogany Geter a été diagnostiqué avec cette maladie peu après sa naissance et avait beaucoup de difficultés à marcher. « Bien sûr, cela exige beaucoup d’énergie parce que c’est 45 kilos supplémentaires », a-t-elle déclaré. Aussi, la fibrose est plus susceptible de se développer à cause de cette condition, et la seule façon de la traiter est en faisant de la physiothérapie et des massages pour éliminer l’excès de liquide dans sa jambe.

Le mannequin a expliqué comment elle a rencontré de nombreux défis en grandissant : “J’ai traversé un état très dépressif parce que j’étais enfant et qu’il y avait un tas d’adultes qui me regardaient.” Aussi, Tout au long de son enfance, elle a été taquinée et a reçu de nombreux commentaires négatifs de la part des autres.“Je dirais que cela a pu probablement m’affecter mentalement et émotionnellement”, a-t-elle révélé.

En 2017, lorsqu’un photographe a repéré Mahogany, sa vie a changé. La jeune femme, au départ pensant qu’il s’agissait d’une arnaque, a finalement laissé le photographe la prendre en photo. « Il est peut-être temps que je commence à montrer mon corps et j’espère que cela pourra aider quelqu’un d’autre », a-t-elle pensé.

Par la suite, elle a été diffusée dans une vidéo YouTube avec plus de 10 millions de vues. De plus, sa présence sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux a augmenté. « En gros, j’ai reçu beaucoup de réponses positives, et ce que j’aime le plus, c’est que cela aide les gens qui se sentent mal dans leur peau », a-t-elle déclaré.

Malgré le parcours difficile de Mahogany, elle a appris à s’accepter et à s’engager à transmettre cette attitude aux autres. « Je me sentais mal dans ma peau pendant longtemps, mais une fois que j’ai grandi et avec beaucoup de soutien de la communauté en ligne du lymphoedème et de ma mère, qui est mon inspiration, j’ai compris à quel point j’étais belle. Non seulement physiquement, mais aussi en tant que personne. »

Quelques photos de Mahogany

