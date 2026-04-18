Mahazou Cissé prend la présidence de la Fédération malienne de football

C’est à l’Hôtel de l’Amitié, à Bamako, que s’est tenue, ce jeudi 16 avril 2026, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Malienne de Football. À l’issue du vote organisé lors de cette réunion, Mahazou, dit Baba Cissé, a été choisi pour occuper la présidence de la fédération pour les quatre prochaines années.

Sur les 72 électeurs présents, il a récolté 69 suffrages, tandis qu’une voix s’est opposée à sa candidature et deux personnes se sont abstenues.

Ce résultat, largement en sa faveur, témoigne de l’appui dont il bénéficie au sein du milieu footballistique malien pour conduire les affaires de la fédération.

Un mandat pour conduire des réformes jusqu’en 2030

Entrant en fonction avec un large soutien, Baba Cissé hérite désormais de la responsabilité d’impulser les changements attendus par les acteurs du football national. Les observateurs et les parties prenantes attendent de sa part des initiatives axées sur la gouvernance, le développement des structures et la compétitivité des équipes maliennes.

Sa présidence, qui s’étendra jusqu’en 2030, devra traduire cette confiance en actions concrètes pour répondre aux enjeux sportifs et institutionnels identifiés par la fédération et ses partenaires.