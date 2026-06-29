Madonna et Charli XCX risquent 135 € d’amende après avoir été vues en train de fumer à la Fashion Week de Paris

Madonna et Charli XCX ont été aperçues en train de fumer lors du défilé Saint Laurent Homme printemps-été 2027 organisé à la Bourse de commerce, dans le 1er arrondissement de Paris, pendant la Fashion Week. Les images partagées sur les réseaux sociaux ont rapidement circulé et relancent le débat sur les risques d’amende en vertu des dispositions françaises relatives au tabac.

Les deux artistes étaient installées côte à côte au premier rang du défilé. Plusieurs vidéos et photos montrent qu’elles ont échangé des paroles et posé devant les photographes tout en tenant une cigarette. Autour d’elles figuraient d’autres invités du monde de la mode et du spectacle, dont Connor Storrie et Debi Mazar, présents pour soutenir la maison Saint Laurent lors de cette présentation.

Sur les images, Madonna et Charli XCX portent des tenues coordonnées à base de dentelle rouge : une nuance plus sombre pour Madonna, qui complète son look par des lunettes de soleil et des talons roses, et des escarpins colorés pour Charli XCX. Les clichés et vidéos montrant les deux artistes en train de fumer ont suscité des commentaires en raison des sanctions prévues en France pour certaines infractions liées au tabac, qui peuvent donner lieu à une amende forfaitaire de 135 euros, montant susceptible d’atteindre 750 euros dans certains cas.

Deux actualités musicales très attendues

Au-delà de l’incident médiatisé pendant la Fashion Week, les deux chanteuses travaillent sur des sorties discographiques importantes cet été. Selon les informations publiées, Madonna préparera la sortie de son nouvel album intitulé Confessions II, programmée pour le 3 juillet prochain.

De son côté, Charli XCX a annoncé la parution de son album Music, Fashion, Film, prévue pour le 24 juillet. Ces dates de sortie ont été relayées dans les médias spécialisés en musique et par les équipes de communication entourant les artistes.

Dans une interview accordée à Rolling Stone, la chanteuse britannique a évoqué une période personnelle difficile et a expliqué avoir réduit sa présence en ligne pour préserver son moral. Elle a déclaré : « Je ne consulte plus vraiment les réseaux sociaux. C’est tout simplement meilleur pour mon moral. Je sais que les gens auront du mal à me croire, car j’étais, du moins par le passé, une artiste très présente en ligne« .