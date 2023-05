Madagascar: Romuald Rakotondrabe, nouveau sélectionneur des Barea

La Fédération malgache de football a choisi Romuald Rakotondrabe comme nouveau sélectionneur des Barea. L’ancien coach des A’ prend les rênes de l’équipe nationale en remplacement de Nicolas Dupuis qui a jeté l’éponge après les mauvais résultats des Barea aux éliminatoires de la CAN 2023.

Pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Romuald Rakotondrabe est le nouveau sélectionneur de Madagascar. Egalement connu sous le nom de Rôrô, le technicien a été porté à la tête des Barea par la Fédération malgache de football. Il succède ainsi à Nicolas Dupuis, qui a démissionné de son poste après les deux défaites contre la République centrafricaine en mars. L’officialisation de sa nomination a eu lieu mardi soir par le biais d’un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux de la Fédération.

Romuald Rakotondrabe, qui a été joueur au sein de la sélection nationale, a poursuivi sa carrière en tant qu’entraîneur de clubs, avant de prendre en charge les Barea locaux lors du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en Algérie. Sous sa direction, Madagascar a réussi à terminer à la troisième place pour sa première participation à cette compétition continentale. Récemment, le nouveau coach a également été désigné comme sélectionneur de l’équipe malgache pour les prochains Jeux des îles.

Le 18 juin prochain, Rôrô va devoir faire ses preuves lors du match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) prochain au stade de Mahamasina. Avec l’équipe nationale A composée de joueurs expatriés, le nouveau boss du banc malgache aura affaire avec la sélection de Ghana, victorieux des Barea (3-0) lors du match aller en juin 2022.

Avec trois défaites et un nul en quatre sorties, Madagascar n’a visiblement plus de chance de se qualifier pour la CAN en Côte d’Ivoire mais le nouveau coach pourra profiter de ces matchs pour préparer l’équipe nationale aux Jeux des îles.

