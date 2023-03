Madagascar: le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis, annonce jeter l’éponge

Dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, le sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis, a annoncé qu’il va déposer le tablier alors que les Barea sortent d’une double défaite face à la Centrafrique, amenuisant d’avantage leur chance de qualification pour la CAN 2023.

Les rencontres des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023, disputées en cette fin du mois de mars ont été un véritable fiasco pour Madagascar. En difficulté avant le début des hostilités avec un seul point dans le groupe E après deux sorties, les Baréa sont ressortis avec deux lourdes défaites dans leur besace. Massacrés par la Centrafrique à l’aller (0-3), les Malgaches ont subi une nouvelle désillusion contre les Fauves (0-2), amenuisant d’avantage leur chance de qualification pour la phase finale.

Et comme si cela ne suffisait pas, les joueurs de la Grande Île pourraient disputer les derniers matchs de ces phases éliminatoires sans leur sélectionneur Nicolas Dupuis. Le technicien français a annoncé dans courte vidéo sur les réseaux sociaux qu’il va proposer sa démission à la Fédération malgache de football. Sous contrat avec les Barea jusqu’en septembre prochain, soit après les matchs des cinquième et sixième journées des phases qualificatives, Nicolas Dupuis a déjà indiqué ne pas rempiler au terme de son bail. Mais face aux fortes critiques de la part du public qui estime qu’il n’est plus apte à diriger l’équipe nationale de Madagascar dans la mesure où il a montré ses limites, l’entraîneur de 55 ans a décidé d’écourter son bail avec l’équipe malgache.

Nicolas Dupuis ajoute avoir pris cette décision dans le but de permettre à la Fédération Malgache de Football (FMF) de choisir rapidement le nouveau sélectionneur pour diriger la sélection pour les deux derniers matchs de la qualification à la CAN 2023. Pour le moment, la FMF n’a pas encore donné de réponse officielle à cette déclaration.