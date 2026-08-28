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Madagascar : le Jao’s Pub a célébré ses 15 ans à Antananarivo

Le Jao’s Pub, cabaret d’Ambohipo lancé par Jaojoby le 3 juin 2011 avec l’appui de sa famille, a célébré en juin 2026 son 15e anniversaire à Antananarivo, où ce lieu reste lié aux nuits musicales malgaches et au salegy.

Mohamed ISSA
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Culture
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Madagascar : le Jao’s Pub a célébré ses 15 ans à Antananarivo
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Installé dans la capitale malgache, l’établissement est présenté comme un lieu de concert consacré aux musiques jouées en direct. Sur sa page officielle, Jao’s Pub se décrit comme un cabaret-concert avec groupe en live les jeudi, vendredi et samedi à partir de 20 heures.

Le lieu est aussi associé à Fatoma Eusébia, fille de Jaojoby, déjà mentionnée lors du lancement du cabaret et présente dans la programmation du 15e anniversaire. RFI a consacré le 28 août 2026 un reportage à cette salle d’Antananarivo, décrite comme un espace de brassage culturel autour des rythmes malgaches.

Une programmation datée du 5 juin 2026 annonce encore à Ambohipo une soirée « Eusebia au grand complet 15e anniversaire JAO’S PUB », confirmant la place d’Eusébia dans cette célébration organisée autour des 15 ans du cabaret.

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