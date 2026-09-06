Visa pour l’image: le photojournaliste espagnol Luis Tato primé pour son travail à Madagascar

Le photojournaliste espagnol Luis Tato, qui couvre l’Afrique de l’Est et l’océan Indien pour l’Agence France-Presse (AFP), a remporté le Visa d’or News, plus haute distinction du festival international de photojournalisme Visa pour l’image, samedi 5 septembre 2026 à Perpignan. Il est récompensé pour son travail sur le soulèvement de la génération Z à Madagascar en 2025.

En recevant son prix, Luis Tato, 37 ans, a rendu un hommage appuyé au fondateur du festival, Jean-François Leroy, mort lundi 31 août 2026. Le photographe a rappelé que Leroy lui avait « donné sa chance » en exposant pour la première fois ses images en 2018, alors qu’il « essayait de se tracer un chemin » dans le photojournalisme. « Personne n’a fait autant pour notre écosystème », a-t-il ajouté.

« Je pense que ce mouvement mondial de jeunes qui essaient de redéfinir la démocratie et de faire évoluer leur société constitue une dynamique très intéressante, qui me fascine à la fois en tant que photographe et en tant que personne qui cherche à comprendre le monde dans lequel nous vivons », a confié Luis Tato à l’AFP avant de recevoir son prix.

Basé à Nairobi, au Kenya, Luis Tato est photographe en chef et coordinateur photo de l’AFP pour l’Afrique de l’Est et l’océan Indien depuis 2023. Il avait déjà reçu le prix Rémi-Ochlik à Perpignan en 2018, plusieurs récompenses du World Press Photo en 2021, 2025 et 2026, ainsi que le titre de photographe de l’année décerné par Pictures of the Year International en 2023.

Dix jours parmi les manifestants malgaches

La génération Z, c’est-à-dire les jeunes adultes de moins de 30 ans, s’est trouvée au cœur de plusieurs mobilisations en 2025, notamment au Népal, au Bangladesh, en Bulgarie et à Madagascar. Sur la grande île de l’océan Indien, d’importantes manifestations, débutées le 25 septembre 2025 et violemment réprimées, ont conduit l’armée à renverser mi-octobre le président Andry Rajoelina.

Luis Tato a passé une dizaine de jours parmi les manifestants, qui dénonçaient notamment la défaillance des services publics, la corruption et les difficultés économiques persistantes.

Doté de 8 000 euros par Paris Match, qui finance cette récompense pour la deuxième année consécutive, le Visa d’or News Roger Thérond est la plus haute distinction décernée chaque année par le festival Visa pour l’image, organisé à Perpignan depuis 1989.