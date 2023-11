Madagascar: la liste pour les qualifications au Mondial avec le retour de Fontaine

-Publicité-

Le sélectionneur national de Madagascar, Romuald Rakotondrabe, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les matchs face au Ghana et contre le Tchad, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

C’est 28 joueurs dont 22 expatriés qui vont représenter Madagascar en ce mois de novembre, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Barea vont en effet défier le Ghana le 17 novembre au Baba Yara Sports Stadium de Kumas. Avant de se déplacer trois jours plus tard à N’Djamena afin de croiser le fer avec le Tchad au Stade Municipal de Paris-Congo.

Dans cette liste composée par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe, on retrouve les têtes d’affiche Romain Métanire, Adrien Trebel, Rayan Raveloson ou encore Loïc Lapoussin. Plus appelé en sélection depuis septembre 2021 et les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Thomas Fontaine (Sochaux, France) signe son grand retour dans l’effectif malgache. Disparus depuis mars, Kenji Van-Boto (Pau), Njiva Rakotoharimalala de Ratchaburi (Thaïlande) et Sylvio Ouassiero (F91 Dudelange, Luxembourg) sont également rappelés.

La liste de Madagascar: