Madagascar : Cyclone Gezani le bilan s’alourdit à 59 morts

Les autorités ont annoncé, le 16 février 2026, un nouveau bilan faisant état d’au moins 59 morts et de 15 personnes portées disparues à la suite du passage du cyclone Gezani. Cet ouragan a touché de plein fouet la deuxième agglomération du pays, Tamatave, six jours auparavant, laissant derrière lui un lourd tribut humain.

Gezani s’est montré d’une violence rare, avec des rafales mesurées pouvant atteindre 250 km/h, qui ont ravagé une grande partie de la région de Tamatave, située dans le nord‑est de l’île. Les vents et les pluies diluviennes ont provoqué des destructions étendues et perturbé les moyens de communication et de déplacement.

La secousse vient s’ajouter à un contexte déjà fragile : début février, le nord‑ouest de Madagascar avait été frappé par le cyclone tropical Fytia, responsable d’au moins sept décès et du déplacement de plus de 20 000 personnes, selon les bilans précédents.

Situation sur le terrain et besoins urgents

Sur le terrain, les équipes de secours continuent de chercher les personnes absentes et d’évaluer l’ampleur des dégâts matériels. Les habitations et infrastructures locales ont subi de sérieuses détériorations, rendant l’accès à l’aide humanitaire plus complexe et accentuant les besoins en abris, nourriture et soins médicaux.

Face à ces épisodes successifs, les services publics et les ONG sont mis à rude épreuve pour coordonner l’assistance et relancer les services essentiels. Les autorités locales ont lancé des opérations d’urgence, tandis que la population cherche à se relever d’une accumulation de dommages qui compromet durablement les moyens de subsistance dans plusieurs communes touchées.