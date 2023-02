Madagascar: Andry Rajoelina remanie son gouvernement à quelques mois de la présidentielle

Le président malgache, Andry Rajoelina a procédé lundi 20 février, à un remaniement partiel de son gouvernement. Au total, le patron du palais d’Ambohitsorohitra s’est séparé de sept de ses ministres.

Sept ministres ont été limogés et remplacés, par le président Andry Rajoelina qui a remanié son gouvernement. Il s’agit du ministre de l’Énergie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des lois sociales, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Justice, le ministre des Travaux publics, et le ministre des Transports et de la Météorologie.

Désormais, le ministère des Affaires étrangères est également dirigé par un nouveau ministre, en la personne d’Yvette Sylla (ancienne ministre des Affaires étrangères durant le régime de Transition en 2009) et ce, après près de quatre mois d’intérim assuré par le ministre de la Défense nationale sortant, le général Rakotonirina Léon Richard.

Le nouveau gouvernement mis en place par le président malgache est composé, entre autres, d’un député issu du parti présidentiel, d’une sénatrice nommée par le président, ou encore de deux anciens secrétaires généraux auprès de la Présidence.

Il faut souligner que ce remaniement partiel du gouvernement survient quelques mois avant la tenue du scrutin présidentiel dont le calendrier provisoire, considéré conforme à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle, attend encore la validation du pouvoir exécutif. A noter que le président sortant Andry Rajoelina est éligible pour un second mandat.