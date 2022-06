Macky Sall: « J’ai de grands espoirs sur la coopération russo-africaine »

Le président russe Vladimir Poutine a entamé des négociations avec son homologue sénégalais et le président de l’Union africaine Macky Sall. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat participe également à la réunion qui a lieu ce vendredi à Sotchi.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a noté que l’ordre du jour de la conversation était « très, très important et détaillé ». Selon lui, certaines questions internationales seront abordées, dont « la profonde préoccupation du continent africain face à la crise alimentaire mondiale imminente », le manque d’engrais et la coopération économique.

Les relations russo-africaines seront également abordées. Comme l’a rapporté le service de presse du Kremlin, les pourparlers porteront sur les questions d’interaction entre la Fédération de Russie et l’Union africaine, y compris l’élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et sociale avec les pays du continent. Les présidents devraient aussi discuter du développement de la coopération russo-sénégalaise.

« De grands espoirs »

Le Sénégal place de grands espoirs dans la coopération entre les pays africains et la Russie. C’est ce qu’ont déclaré vendredi le président du Sénégal et le président de l’Union africaine (UA) Macky Sall lors de son entretien avec le président russe Vladimir Poutine.

« Je salue le rôle joué par la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut être oublié par l’Afrique. Et cette amitié au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l’Union africaine fait que vraiment nous avons beaucoup d’espoir et nous souhaitons bien sur non seulement renforcer les relations de coopération bilatérales entre la Russie et l’Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays », a déclaré le président sénégalais Macky Sall au début de son entretien avec son homologue russe.

Le président sénégalais a noté que « malgré d’énorme pressions, la majorité de pays africains a évité de condamner la Russie dans cette situation ». Un certain nombre de pays d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient ont une position similaire sur la situation actuelle, d’après lui.

Selon des médias sénégalais, « Macky Sall s’est rendu en Russie pour faire sortir toute la planète de l’impasse où elle s’était retrouvée à cause de la crise en Ukraine », a affirmé pour sa part le journal sénégalais l’As. « Le voyage du président sénégalais en Russie s’inscrit dans le cadre des efforts menés par l’Union africaine afin d’obtenir la désescalade en Ukraine et stabiliser les marchés mondiaux des céréales et des engrais ».

Exemption des céréales et des engrais

Le président sénégalais et président de l’Union africaine (UA) Macky Sall trouve nécessaire de lever les sanctions contre la Russie en matière de livraisons internationales de céréales et d’engrais. « Les sanctions aussi contre la Russie ont entrainé plus de gravité puisque nous n’avons plus accès aux céréales provenant de Russie. Un problème particulier, mais surtout aux engrais. Et ça a créé vraiment de sérieuses menaces pour la sécurité alimentaire du continent », a-t-il souligné. M. Sall a indiqué que son pays « prônait l’exemption des céréales et des engrais des sanctions contre la Russie ».

Selon le service de presse du Kremlin, la décision de la visite de Macky Sall en Russie a été prise lors de la réunion du 10 mai du Bureau élargi de l’Union africaine. Selon l’agence de presse sénégalaise, son voyage s’inscrit dans les efforts du président de l’UA visant à régler le conflit en Ukraine, ainsi qu’à débloquer la situation des céréales et des engrais qui affecte négativement les pays africains.

Le rôle de l’Afrique grandit sur la scène internationale

Le rôle de l’Afrique grandit sur la scène internationale, et la Russie développera ses relations avec les pays du continent africain, a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine en accueillant dans sa résidence à Sotchi le président sénégalais et président de l’Union africaine Macky Sall et le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat.

« Le rôle politique de l’Afrique grandit sur la scène internationale. Nous sommes persuadés que l’Afrique en général aussi bien que les États qui la constituent et avec qui nous entretenons traditionnellement des relations très bienveillantes et réellement amicales, ont de grandes perspectives devant eux, et c’est en partant de ce fait que nous comptons développer nos relations avec l’Afrique en général et avec ses États en particulier », a déclaré le chef de l’État russe.

« Nous nous trouvons à une nouvelle étape de notre développement et nous accordons une grande importance à nos relations avec les pays africains », a indiqué Vladimir Poutine. Selon ses informations, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont augmenté de 34% au cours des six derniers mois. Le chef de l’État russe a également souligné que la Russie comptait développer des liens culturels et humanitaires avec l’Afrique. « Et nous ferons tout afin que ce développement s’intensifie », a-t-il ajouté en précisant que la Russie montrait toujours un grand intérêt envers la culture africaine.

Vladimir Poutine a précisé que la Russie célébrait traditionnellement tous les événements importants pour le continent africain, notamment la Journée de l’Afrique et le soixantième anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques avec le Sénégal. « Dans les semaines qui viennent vous allez célébrer la création de l’Union africaine. À l’occasion de cet événement, je voudrais rappeler que notre pays a toujours été aux côtés de l’Afrique et l’a toujours soutenue dans sa lutte contre le colonialisme ». Le président russe a rappelé également qu’en 2019 la Russie avait accueilli le sommet Russie-Afrique.