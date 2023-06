« Ma mère me dit toujours qu’elle regrette de m’avoir mise au monde », actrice Yvonne Nelson

Dans son nouveau livre autobiographique, l’actrice ghanéenne Yvonne Nelson s’est confiée sans filtres sur ses rapports avec sa mère. La productrice de cinéma et chef d’entreprise a profité pour faire une révélation très étrange.

Depuis la parution de son récent ouvrage intitulé « I am not Yvonne Nelson », l’actrice ghanéenne Nelson Yvonne s’est retrouvée sous les feux des projecteurs à cause des nombreux sujets inhabituels qu’elle y aborde. Bien que le débat se soit intensifié autour de la page 93, qui relate de manière controversée son expérience d’avortement impliquant le rappeur Sarkodie, un autre passage du livre suscite également de vives interrogations.

En effet, Yvonne Nelson affirme notamment dans certaines parties de son livre que sa mère lui a toujours exprimé des regrets quant à sa naissance. Elle a mentionné que chaque fois que sa mère se fâchait contre elle, elle évacuait sa colère et lui disait avec audace que lui donner naissance était une erreur et que cette seule déclaration l’atteignait et créait une blessure profonde dans son esprit.

« Quand ma mère était souvent en colère contre moi et veut me faire du mal, elle me disait qu’elle m’avait donné naissance par erreur. Chaque fois qu’elle le disait, elle savait ce que je ressentais. Elle savait qu’elle plantait un clou pointu dans mon cœur. Je pouvais sentir qu’elle voulait me faire du mal. Peut-être qu’elle disait juste la vérité. Ce faisant, cependant, elle a blessé mon esprit, et cette blessure inguérissable m’a constamment rappelé que tout n’allait pas bien pour moi« , peut-on lire dans ce livre.

