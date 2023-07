« Ma mentalité et ma tête ne changeront pas », Messi motivé avant sa venue à l’Inter Miami

-Publicité-

A la télévision publique argentine, mardi, Lionel Messi a montré toute sa motivation avant de débuter son aventure aux Etats Unis, du côté de l’Inter Miami.

Après la Liga et brièvement la Ligue 1, en France, Lionel Messi va découvrir le championnat de football des Etats Unis. Le septuple Ballon d’Or va s’engager avec l’Inter Miami, qui évolue en MLS. L’ancien capitaine du FC Barcelone est d’ailleurs très motivé à l’idée de débuter sa nouvelle aventure, comme il l’a expliqué à la télévision publique argentine, ce mardi.

Après avoir assuré qu’il était « impatient de relever ce nouveau défi », Lionel Messi a ajouté: « Ma mentalité et ma tête ne changeront pas et j’essaierai, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, afin de continuer à être performant au plus haut niveau« . La Pulga est d’ailleurs persuadée que cette aventure en MLS lui fera du bien à lui et à sa famille, après un passé contrasté en France. « Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise et impatients d’affronter ce nouveau défi, ce nouveau changement.« , a assuré le septuple Ballon d’Or, relayé par RMC sport.

Malgré son palmarès vertigineux, complété en décembre 2022 par le trophée de la Coupe du monde, Lionel Messi n’est donc pas encore rassasié et compte remporter des titres avec ses futurs partenaires. Il a atterri en Floride ce mardi, pour finaliser son transfert avec son nouveau club.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2023

L’ancien du Barça et du PSG sera présenté ce dimanche par l’Inter Miami lors d’un événement baptisé « The Unveil » (le Dévoilement). Ses débuts sur le terrain se feront le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la ligue nord-américaine de football et de la ligue mexicaine.

