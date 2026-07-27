M. Pokora : une histoire cachée avec une employée de France Télévisions

M. Pokora , aujourd’hui marié à Christina Milian et père de deux garçons, voit une ancienne idylle refait surface après les confidences de la journaliste et ex-chanteuse Sarah Kaddour sur le podcast Salut les daronnes ! diffusé le 22 juillet 2026. Durant cet échange, elle est revenue sur une courte romance qu’elle a entretenue avec le chanteur au tout début de sa carrière solo, une histoire restée secrète à l’époque et révélée publiquement pour la première fois.

Avant de devenir une figure des programmes Je t’aime, etc. et Bel & Bien sur France Télévisions, Sarah Kaddour a démarré dans la musique au sein du groupe Ze Pequeno. C’est à cette période que, selon ses propos, elle a rencontré M. Pokora, lui-même fraîchement lancé en solo après l’aventure Linkup. Leur rencontre s’est produite lors d’une soirée organisée par une maison de disques, où le courant serait passé immédiatement entre les deux artistes.

Sur le podcast, Sarah Kaddour a décrit une relation brève et discrète. « On a eu un super bon feeling. On a bien accroché. On a flirtouillé pendant quelque temps », a-t-elle raconté, rappelant que leur liaison n’a jamais été rendue publique et est restée confidentielle entre leurs proches et l’équipe de leur maison de disques.

Une romance discrète évoquée sans acrimonie

Sarah Kaddour a livré plusieurs détails de cette idylle de jeunesse, insistant sur son caractère anecdotique et joyeux. Elle se souvient notamment d’un rendez-vous où elle est allée chercher le chanteur au volant d’une « voiture sans permis », une image qu’elle oppose à la notoriété grandissante de M. Pokora à l’époque : « C’était une big star. Moi, je débutais tout juste dans la musique », a-t-elle commenté en souriant.

Au-delà de l’anecdote, la chroniqueuse a souligné la personnalité du chanteur durant cette période : « C’était quelqu’un de très détente, rigolo. On a passé des heures à discuter et à rire. On était jeunes tous les deux. » La relation, selon elle, n’a jamais pris la tournure d’un engagement public et n’a pas donné lieu à des tensions lorsque les deux artistes ont décidé d’en finir.

La rupture est, toujours d’après Sarah Kaddour, intervenue lors d’un NRJ Music Tour organisé à Lille. Elle précise que la séparation s’est faite sans drame, qualifiant leur liaison de « petite amourette » qui a duré quelques mois et qui n’a été connue que des proches et de la maison de disques.

Depuis, les trajectoires personnelles et professionnelles des deux protagonistes ont évolué séparément. M. Pokora a construit sa vie de famille avec Christina Milian et leurs fils Isaiah et Kenna. Sarah Kaddour est, pour sa part, devenue une figure familière de France Télévisions et évoque cette période comme un souvenir bienveillant d’une époque de début de carrière.