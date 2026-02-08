Lyon s’impose à Nantes et remonte à la 3e place en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais est allé s’imposer sur la pelouse de la Beaujoire, s’imposant 1-0 face au FC Nantes et prenant ainsi place sur le podium de Ligue 1, devant l’OM, à la veille de son rendez-vous contre le PSG. La seule réalisation est survenue peu avant la demi-heure de jeu, après une action initiée par les Rhodaniens et déviée au fond des filets.

L’Olympique Lyonnais est allé s’imposer sur la pelouse de la Beaujoire, s’imposant 1-0 face au FC Nantes et prenant ainsi place sur le podium de Ligue 1, devant l’OM, à la veille de son rendez-vous contre le PSG. La seule réalisation est survenue peu avant la demi-heure de jeu, après une action initiée par les Rhodaniens et déviée au fond des filets.

La partie avait pourtant bien commencé pour les Canaris, qui se sont montrés menaçants d’entrée : Kaba a testé la lucarne adverse mais a trouvé le poteau (8e), puis Abline a manqué de peu le cadre (10e). Lyon a ensuite réagi, multipliant les initiatives offensives. Moreira a sollicité Lopes (19e), Tessmann a tenté un lob qui a flirté avec le cadre (20e) et Nartey a vu son tir passer près du but (22e). C’est finalement une frappe de Moreira, après un centre contré, qui a été déviée par Sulc pour tromper le gardien nantais (25e).

La seconde période a été marquée par des changements et des émotions fortes. Le technicien nantais a lancé El-Arabi à la place de Mohamed, et l’attaquant marocain s’est rapidement illustré en trouvant d’abord une parade de Greif puis le poteau sur une tête (50e-52e). Lyon a toutefois terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Endrick : déjà averti en début de match, l’attaquant brésilien a écopé d’un carton rouge direct après une intervention sur Tabibou, décision confirmée via l’assistance vidéo (60e). Greif s’est montré décisif à plusieurs reprises par la suite, repoussant notamment une tête d’El-Arabi, tandis que Nantes a encore vu un tir de Guirassy, dévié, heurter le poteau en toute fin de rencontre (90+3).

Publicité

Autre résultat du soir