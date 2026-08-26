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Lyon – Fenerbahçe : Canal+ diffuse le barrage retour de Ligue des champions à 21h00

Le barrage retour de Ligue des champions entre Lyon et Fenerbahçe se joue mercredi 26 août au Groupama Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 21h00 et une diffusion en direct sur Canal+.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Lyon – Fenerbahçe : Canal+ diffuse le barrage retour de Ligue des champions à 21h00
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La rencontre est décisive pour les deux clubs, puisque son vainqueur rejoindra la phase de ligue de la compétition. Le perdant sera reversé en Ligue Europa.

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Le match aller, disputé le 18 août à Istanbul, s’est achevé sur un score de 1-1. Lyon retrouve donc son public avec une qualification encore entièrement ouverte avant ce rendez-vous retour.

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Le club français aborde ainsi le dernier tour préliminaire à domicile sans avantage au score, face à un adversaire turc resté à égalité sur la première manche. Le résultat de mercredi déterminera directement la suite de la campagne européenne des deux équipes.

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Le rendez-vous de Lyon figure parmi les barrages retour du 26 août inscrits au calendrier officiel de l’UEFA, dernière étape avant l’entrée dans la phase de ligue.

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