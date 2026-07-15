Lutte contre le terrorisme : Opération conjointe entre les armées béninoise et burkinabè à la frontière de Koualou

Face à l’hydre terroriste qui menace la stabilité de la sous-région, les Forces armées béninoises et l’armée burkinabè passent à la vitesse supérieure.

Depuis le mardi 14 juillet 2026, les deux armées ont engagé une opération militaire conjointe d’envergure à Koualou, une localité frontalière hautement stratégique située dans le nord, à la lisière des deux pays.

​Cette offensive unifiée s’inscrit dans une dynamique de coordination étroite avec les unités béninoises déjà déployées sur le terrain. L’objectif premier est clair : traquer et dissuader les groupes armés terroristes, verrouiller les principaux axes de passage et, surtout, sécuriser les populations riveraines prises en étau par l’insécurité.

​Une réponse forte après les drames de mai dernier

​Cette remobilisation bilatérale intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement lourd. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2026, la zone de Kourou Koualou avait été le théâtre d’attaques meurtrières ciblant deux positions des Forces armées béninoises. Quatre soldats béninois y avaient tragiquement perdu la vie.

​Le lancement de cette opération conjointe sonne ainsi comme une réponse vigoureuse et coordonnée face aux tentatives de déstabilisation de la zone.

​Un signal politique et diplomatique fort

​Au-delà de son impact purement tactique et opérationnel, cette patrouille commune revêt une dimension politique et diplomatique majeure. Elle concrétise la volonté ferme des états-majors et des autorités politiques des deux nations de mutualiser leurs moyens logistiques et humains pour répondre à une menace intrinsèquement transfrontalière.

​Ce rapprochement sur le terrain se dessine seulement quelques semaines après la visite officielle au Burkina Faso du président de la République du Bénin, Romuald Wadagni. Malgré un environnement régional d’une grande complexité, le Bénin et le Burkina Faso affichent une coopération militaire décomplexée et résolue, indispensable pour restaurer durablement la paix à leur frontière commune.