Terrorisme: le Burkina Faso suspend les privilèges de la valise diplomatique

Dans un communiqué en date du 02 novembre 2023, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a informé toutes les missions diplomatiques au Burkina Faso, que le pays se réserve désormais le droit de scanner, voire d’ouvrir tout colis arrivant de l’extérieur quelle que soit la porte d’entrée du pays.

Engagées dans une lutte farouche contre le terrorisme qui ne cesse de faire des victimes à travers le pays, les nouvelles autorités du Burkina Faso avec à leur tête, le président Ibrahim Traoré, ont pris de nombreuses décisions pour rendre la vie dure aux combattants terroristes. La dernière décision prise pour renforcer leurs offensives contre le terrorisme, est celle annoncée par la diplomatie des hommes intègres en date du 02 novembre 2023.

« Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de l’entièreté de son territoire, le Burkina Faso se réserve désormais le droit de scanner, voire d’ouvrir tout colis arrivant de l’extérieur quelle que soit la porte d’entrée du pays », a déclaré le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur qui a d’ailleurs présenté ses compliments aux Missions diplomatiques et postes consulaires, aux Organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso.

« Cette démarche de ratissage dans le contexte particulier que traverse le pays permettra d’apporter une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme et de déjouer la perfidie en cours », a expliqué la diplomatie burkinabé.

Ibrahim Traoré peine à trouver la meilleure formule

Le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire critique depuis quelques années. Des attaques terroristes sporadiques et des énlèvemlents des hommes, femmes et des enfants, ajoutés à de conflit communautaire, sont des faits attestants le contexte alarmant que traverse le Burkina en terme de la sécurité et du social.

Cependant, le premier régime militaire qui a renversé le président Kaboré en raison, notamment, de la dégradation de la situation sécuritaire du pays, n’a pu convaincre les siens avec des actes concrets. Ce manque de pragmatise et de résultats probants, ont donné lieu à un nouveau coup d’Etat qui a fait d’Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays. Seulement, armé de discours révolutionnaire et panafricaniste, l’homme qui abore avec élégance sa tenue militaire, peine à éradiquer le mal qui est si profond. Des attaques se multiplient, le bilan des morts s’alourdit et certaines régions restent encore sous contrôle des hommes du mal, malgré les efforts consentis par la troupe Traoré.