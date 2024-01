Lutte contre le terrorisme: Alassane Ouattara remercie les Etats-Unis

- Publicité-

En conférence de presse conjointe avec le Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken ce mardi, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé ses vifs remerciements à Washington pour son soutien, notamment en terme de renseignements, dans la lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire.

Le terrorisme n’épargne presque plus un pays de la carte mondiale. La Côte d’Ivoire, frappée par une première attaque terroriste menée par AQMI le dimanche 13 mars 2016, dans une station balnéaire de Grand-Bassam, à l’est d’Abidjan, avec un bilan de 16 morts et 22 blessés, s’est, depuis, lancée dans une lutte farouche contre les terroristes. Dans cette lutte engagée sous l’égide du président Alassane Ouattara, Abidjan bénéficie un soutien stratégique de Washington qui fournit notamment de renseignements.

En conférence de presse au palais présidentiel d’Abidjan avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken ce mardi, le président Alassane Ouattara a saisi l’occasion pour adresser ses remerciements aux Etats-Unis pour leur soutien anti-terroriste.

« Le Président de la République a remercié les Etats-Unis pour leur soutien dans les domaines du Renseignement et de la Lutte contre le terrorisme », informe un communiqué de la présidence ivoirienne. Alassane Ouattara a indiqué avoir eu une convergence de vues avec son hôte sur la situation politique dans la sous-région où certains pays voisins à la Côte d’Ivoire ont connu des ‘’coups d’Etat’’. « Nous sommes d’accord qu’il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques », a-t-il dit.

Pour sa part, le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique a salué le leadership du président ivoirien dans la sous-région et réaffirmé le soutien de son pays à la lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire.

Notons que Antony Blinken effectue depuis le lundi 22 janvier une tournée d’une semaine en Afrique de l’Ouest. Après le Cap-Vert, aujourd’hui la Côte d’Ivoire, il se rendra au Nigeria et en Angola. Pour lui, l’avenir et la prospérité de l’Afrique et des Etats-Unis sont liés. « Les voies africaines et américaines sont en train de façonner notre avenir », a-t-il soutenu.