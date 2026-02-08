Lupopo – Sundowns : chaînes TV pour la LDC CAF (J5)

Le FC Saint-Éloi Lupopo affronte les Mamelodi Sundowns ce dimanche 8 février 2026 à 13h GMT, au stade du TP Mazembe à Lubumbashi, pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Match important pour les deux formations alors que la compétition entre dans sa phase décisive.

Le FC Saint-Éloi Lupopo affronte les Mamelodi Sundowns ce dimanche 8 février 2026 à 13h GMT, au stade du TP Mazembe à Lubumbashi, pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Match important pour les deux formations alors que la compétition entre dans sa phase décisive.

Le club local ne dispose que de quatre points après quatre rencontres : un succès, un match nul et deux revers au compteur. Lors de la première journée, Lupopo s’était incliné 3-1 en Afrique du Sud et cherchera à se racheter devant son public afin de demeurer en lice pour la qualification.

Côté visiteurs, les Sundowns occupent la troisième place du groupe avec cinq unités. Leur parcours se compose d’une victoire, de deux matches nuls et d’une défaite. L’équipe sud-africaine se présente à Lubumbashi avec l’objectif de ramener un résultat favorable pour améliorer sa position avant la dernière journée du groupe.

Publicité

Diffusion