« L’unité de l’opposition n’existe nulle part », Basile Ahossi en réponse aux critiques 

La réforme du système partisan telle que conduite par le régime de la rupture a encouragé de grands regroupements politiques. Alors que plusieurs partis ont réussi à se mettre ensemble pour créer deux grands blocs politiques dans la mouvance, les forces de l’opposition peinent toujours à se mettre ensemble. Pour se défendre contre les critiques, Basile Ahossi estime que « l’unité de l’opposition n’existe nulle part« .

A quelques mois des élections législatives du 08 janvier 2023, plusieurs forces politiques de la mouvance au pouvoir se mettent dans les rangs et se serrent les coudes. Ainsi, plusieurs partis politiques se mettent ensemble comme c’est le cas le weekend écoulé avec la fusion de l’UP et du PRD de Me Adrien Houngbédji.

A contrario, bien que plusieurs voix s’élèvent au sein de l’opposition au régime de la rupture pour inviter les forces en présence du pouvoir à aborder les législatives prochaines en rang serré, rien, semble -t-il ne se dessine dans ce sens.

Face aux critiques sur l’incapacité de l’opposition à se mettre ensemble pour constituer un ensemble politique contre le régime de la rupture, le deuxième vice-président du parti « Les Démocrates », Léon Basile Ahossi, affirme sur une radio communautaire que l’unité de l’opposition n’existe nulle part au monde. Selon lui, il serait plutôt préférable de créer un seul parti politique de l’opposition que de vouloir que les partis se mettent ensemble pour former un bloc politique.

L’opposition compte malgré tout aller aux législatives en rang serré

Les forces de l’opposition au régime de la rupture ne compte pas boycotter les élections législatives du dimanche 08 Janvier 2023. Sur radio Sedohoun ce samedi, le deuxième vice président des démocrates, l’a encore martelé.

« Si on ne va pas aux élections, on ira pas faire le maquis pour prendre le pouvoir. On ira aux élections« , a -t-il indiqué

Si les démocrates comptent conquérir le pouvoir par les urnes parce que c’est par les voies légales que le pouvoir se conquiert, Léon Basile Ahossi rassure que l’opposition n’ira pas malgré tout en rang dispersé.

« Nous travaillons en ce moment à ce qu’on aille en un seul rang. Est-ce que cela va réussir ? je souhaite que ça réussisse », a souhaité le deuxième vice président des démocrates même s’il reconnait que l’unité de l’opposition est un projet qui ne réussit nulle part au monde.