L’Union européenne suit avec attention les développements en Tunisie

La situation en Tunisie préoccupe l’Union européenne. Selon une porte-parole de l’UE, le pays traverse des moments difficiles et les autorités sont encouragées à trouver des solutions aux enjeux actuels.

La Tunisie fait face à une vague d’arrestations depuis le 11 février. Selon le président Saïed, ces arrestations visent des hommes politiques, des journalistes, des militants, des juges et des hommes d’affaires, responsables d’un « complot contre la sécurité de l’État » et de l’augmentation des prix des produits de base.

Cette crise politique s’ajoute à la dissolution du Parlement et au limogeage du gouvernement par le président Saïed en juillet 2021. Face à cette situation, l’Union européenne suit de près les développements en Tunisie et se tient prête à soutenir l’unité et les efforts pour des changements structurels.

Les ministres des affaires étrangères de l’UE discuteront de la situation en Tunisie lors de leur réunion du 20 mars. En attendant, l’Union européenne encourage les autorités tunisiennes à engager un dialogue avec tous les acteurs de la scène sociale et politique afin de trouver des solutions durables pour la stabilité du pays.