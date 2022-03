L’Union Européenne réagit à la transition en cours au Burkina Faso

La représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emmanuella Del Re, a réitéré mercredi, la volonté de l’Union Européenne de toujours rester aux côtés du peuple burkinabè.

Mercredi, la représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emmanuella Del Re, s’est entretenue avec le président du Burkina Faso, le lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba. Les discussions ont tourné autour des problématiques importantes pour le Burkina Faso et singulièrement sur les défis auxquels le pays est confronté.

« On veut continuer à soutenir la population burkinabè », a-t-elle déclaré Emmanuella Del Re à sa sortie d’audience. « Je suis heureuse de constater qu’il y’a des perspectives positives pour le pays et qu’il y a la volonté des nouvelles autorités de répondre aux défis du pays », a soutenu Emmanuela Del Re qui estime que le Burkina Faso vit « une période historique et fondamentale ». « J’ai l’espoir que tout ira bien et qu’il y aura un grand succès », a-t-elle conclu.

Le Burkina Faso est dans une phase de transition politique devant aboutir à l’organisation des élections générales pour le retour au pouvoir des civils. La durée de la transition est fixée à 36 mois à compter de la date (mercredi 2 février 2022) de l’investiture du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.