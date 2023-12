L’Union Européenne et le Kenya actent un accord commercial « historique »

- Publicité-

Le Kenya et l’Union Européenne ont pris un nouvel envol diplomatique avec la signature d’un accord commercial. Qualifié d’historique par le président Kenyan William Ruto, cet accord garantit aux produits kenyans un accès libre de droits au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination de Kenya.

Le président Kenya William Ruto et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ont signé ce lundi 18 décembre 2023, au State House, Nairobi, un accord commercial historique, en présence des délégations européenne et kenyane.

« Cet accord, le premier avec un pays en développement dans lequel se reflète la nouvelle approche de l’UE en matière de commerce et de développement durable, stimulera davantage les investissements de l’UE au Kenya, en plus de garantir des revenus plus élevés pour nos produits », a expliqué le président William Ruto.

L’accord historique de partenariat économique entre le Kenya et l’Union européenne « signale au monde que nous sommes prêts à fabriquer et à exporter des produits de grande valeur dans le monde », a déclaré le chef d’Etat kenyan. A en croire ses propos, l’accord commercial acté, « ouvre le marché européen méga, lucratif et haut de gamme pour les produits kenyans, créant et élargissant les opportunités pour nos entreprises et nos exportateurs ».

- Publicité-

Pour rappel, cet accord est le premier d’envergure depuis 2016 entre l’Union Européenne et un pays africain.