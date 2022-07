L’Union africaine «se félicite» de l’accord sur les céréales conclu entre la Russie et l’Ukraine

L’Union africaine (UA) s’est « félicitée » samedi 23 juillet de l’accord signé entre la Russie et l’Ukraine pour débloquer les exportations de céréales. Pour l’institution, il s’agit d’un « développement bienvenu » pour le continent qui fait face à un risque accru de famine.

Vendredi 22 juillet, l’Ukraine et la Russie ont fini par signer, avec la Turquie et l’ONU, l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, lors d’une cérémonie inédite entre pays en guerre. Cet accord est « une réponse » à la visite, en juin, en Russie du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’UA, et de Moussa Faki, président de la commission de l’UA, qui avaient souligné auprès de Vladimir Poutine « l’urgence du retour des céréales d’Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux », a déclaré l’Union africaine (UA) dans un communiqué.

25 millions de tonnes de marchandises

Aux termes de cet accord, des « couloirs sécurisés » permettront la circulation des navires marchands en mer Noire, que « les deux parties se sont engagées à ne pas attaquer », selon un responsable des Nations unies ayant requis l’anonymat. Face aux risques de mines, principalement posées par les Ukrainiens pour protéger leurs côtes, des « pilotes ukrainiens » ouvriront la voie aux cargos dans les eaux territoriales.

L’accord sera valable pendant « 120 jours », le temps de sortir les quelque 25 millions de tonnes de céréales entassées dans les silos d’Ukraine, alors qu’une nouvelle récolte approche. En échange, la Russie a notamment obtenu la garantie que les sanctions occidentales ne s’appliqueraient pas, ni directement ni indirectement, à ses propres exportations de produits agricoles et d’engrais.