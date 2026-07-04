Lulu Gainsbourg est devenu papa pour la première fois en cachette

Lulu Gainsbourg est devenu papa pour la première fois : sa compagne, Aurélie Bossu , a annoncé la naissance d’un petit garçon né le 30 juin via une publication Instagram publiée le samedi 4 juillet. Le fils de Serge Gainsbourg et de Bambou, musicien discret sur sa vie privée, et sa compagne, en couple depuis plus de douze ans, partagent ainsi une étape familiale révélée publiquement par la jeune mère.

Sur son compte, Aurélie Bossu a publié une photographie centrée sur le petit bras du nouveau-né, vêtu d’un pyjama gris et d’une barboteuse marron, accompagnée d’un texte empreint d’émotion. « Le début du reste de nos vies… », écrit-elle en préambule, puis elle décrit la proximité vécue pendant la grossesse : « Pendant neuf mois assez discrets, ton cœur a battu sous le mien. Depuis ce 30 juin, c’est le mien qui a explosé et vit désormais à l’extérieur de mon corps. »

Dans son message, la jeune maman exprime également une gratitude marquée envers les professionnels qui les ont accompagnés. Elle remercie notamment « ma gynécologue, les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, les infirmières, les conseillères en lactation, les anesthésistes, ma psy, ma sophrologue », et toutes les personnes croisées au cours de la grossesse et des derniers jours. Elle qualifie ces intervenants de « bien plus que des soignants : de véritables anges gardiens », évoquant l’apaisement et l’humanité apportés durant l’accouchement.

Le couple, resté jusque-là particulièrement discret sur son quotidien, avait partagé des instants choisis sur les réseaux sociaux, notamment pour célébrer des étapes personnelles. En avril, Lulu Gainsbourg avait publié une série de selfies et une déclaration à l’occasion de leur anniversaire de couple, évoquant la durée de leur relation et l’envie de poursuivre ensemble. Dans ce message, il écrivait : « Quelle belle balade d’être à tes côtés toutes ces années passées, quelle bénédiction. (…) Merci à l’avance pour les 20 prochaines années ensemble ! Je suis tellement excité de voir ce qui va arriver ensuite », avant d’ajouter « Je t’aime profondément et pour toujours ».

La publication d’Aurélie Bossu mêle intimité et reconnaissance : elle choisit une image très codée — le bras du nouveau-né — et des mots personnels pour partager la nouvelle tout en préservant la vie privée du bébé et du couple. Le message rend compte à la fois du lien affectif créé durant la grossesse et de la reconnaissance envers les équipes médicales et paramédicales qui ont accompagné le couple.

Il s’agit du premier enfant pour Lulu Gainsbourg et Aurélie Bossu ; la naissance a été annoncée publiquement uniquement par la mère sur Instagram, sans autres précisions sur le lieu de naissance ou sur d’éventuels détails supplémentaires.