Lukas Dhont dédie son film à Emilie Dequenne

Ce vendredi 22 mai, au cours de la 79 e édition du Festival de Cannes, Lukas Dhont a dédié la projection de son film Coward à l’actrice Émilie Dequenne, décédée en mars 2025. La dédicace, prononcée face à une salle ovationnant la projection, a mis en lumière le lien personnel et artistique qui unissait le réalisateur et la comédienne.

Présent sur la Croisette pour défendre son nouveau long métrage présenté en compétition officielle, Lukas Dhont a, à la sortie de la séance, pris la parole pour adresser cet hommage public. « Je souhaite dédier cette projection à Émilie Dequenne », a-t-il déclaré devant le public, avant de revenir au micro de Brut sur leur collaboration passée et sur l’influence de l’actrice dans son travail.

Dhont a évoqué leur rencontre professionnelle autour du film Close et le rôle qu’Émilie Dequenne y a joué, tant sur le plateau que dans son parcours personnel de cinéaste : « J’ai pu faire mon deuxième film avec elle. Elle m’a beaucoup appris », a-t-il dit, qualifiant l’actrice de « femme hyper courageuse, inspirante, une guerrière » et précisant : « J’ai écrit ce film avec sa présence, quand même mentale en moi. »

Une projection spéciale

La projection de Coward s’est déroulée dans une atmosphère marquée par l’émotion : une pluie d’applaudissements a accueilli la fin de la séance, suivie de la prise de parole du réalisateur. Le film est présenté en compétition officielle lors de cette édition du festival, position qui a accru la visibilité de l’hommage rendu à Émilie Dequenne.

Un extrait de l’intervention de Lukas Dhont a été relayé par Brut sur TikTok, où l’on retrouve la séquence de la dédicace et les propos du réalisateur. La diffusion de ce passage sur les réseaux sociaux a contribué à faire réagir des spectateurs et des professionnels du cinéma présents sur la Croisette.

Émilie Dequenne, révélée par plusieurs rôles au cinéma, avait été aux côtés de Lukas Dhont et des jeunes acteurs Eden Dambrine et Gustav De Waele lors de la promotion de Close quelques années plus tôt, foulant le tapis rouge avec l’équipe du film. En 2024, elle s’était de nouveau faite remarquer sur la Croisette, affichant le crâne rasé sept mois après avoir annoncé lutter contre une forme rare de cancer, puis après avoir évoqué une rémission. À cette occasion, elle était apparue souriante et au bras de son mari, l’acteur Michel Ferracci.

En mars dernier, à l’occasion de l’anniversaire de sa disparition, Émilie Dequenne a fait l’objet d’un hommage mêlant arts et émotions lors de la cérémonie des René, surnommée les « Oscars belges ». L’artiste Vincent Solheid a réalisé un dessin en direct la représentant sur un nuage, accompagné de la phrase : « Et quoi ? Vous avez changé de nom ? ». Michel Ferracci a réagi à cette représentation en saluant, avec émotion, la manière dont l’hommage semblait lire les pensées de l’actrice et le réconfort que cela lui apportait.