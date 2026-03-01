Luisa de Savoie publie une photo de ses vacances hivernales loin de Paris

Le 27 février 2026, Luisa, la cadette de Clotilde Courau et d’Emmanuel-Philibert de Savoie, a publié dans sa story Instagram une photo prise lors de ses vacances d’hiver dans un pays nordique.

Le 27 février 2026, Luisa, la cadette de Clotilde Courau et d’Emmanuel-Philibert de Savoie, a publié dans sa story Instagram une photo prise lors de ses vacances d’hiver dans un pays nordique.

Si elle dispose d’un compte suivi par plus de 8 400 personnes, la jeune femme de 19 ans s’expose peu en ligne et se montre moins médiatisée que son aînée, Vittoria, âgée de 22 ans et engagée dans le milieu artistique, comme sa mère. Dans sa story du 27 février, Luisa n’a pas précisé la destination ni ajouté de légende.

La publication présente un paysage enneigé avec des sapins recouverts de neige et des aurores boréales vertes illuminant un ciel étoilé. La photo ne permet pas d’identifier formellement le lieu ; ce phénomène peut être observé en Laponie suédoise, en Finlande ou en Norvège, ainsi que dans des régions comme l’Alaska, le Groenland ou le Canada.

Publicité

Le père indique un lien quotidien avec ses filles