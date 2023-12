Luis Suarez: « Je ressens une douleur constante »

Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, l’ancien attaquant du FC Barcelone Luis Suarez est revenu sur le calvaire qu’il vit, à cause d’une blessure au genou.

Après une carrière réussie avec le FC Barcelone, où il a remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions de l’UEFA, la Liga espagnole, et la Coupe du Roi, Luis Suarez a filé à l’Atletico Madrid en 2020, avant de quitter l’Europe pour rejoindre le Brésil et Grêmio. Dimanche, le buteur uruguayen qui a fait trembler les défenses en Europe, a fait ses adieux au club brésilien. “Ce qui parle, c’est mon corps et la douleur que je ressens. Une journée, c’est beaucoup. J’ai gagné le droit de décider, de dire que ça suffit et de profiter de l’endroit où je joue.”, explique-t-il.

Dans la presse, l’ancien joueur du FC Barcelone a parlé plus en détails de ses problèmes physiques. Il a notamment évoqué une blessure au genou qui lui fait vivre un calvaire. «Je ressens une douleur constante. Heureusement, il n’enfle pas. S’il générait du liquide, je ne pourrais même pas le bouger. Parfois, il se bloque, il arrive à un point où je ne peux pas le plier. La veille des rencontres, je prends trois comprimés. Il n’y a pas que mon genou qui est touché. Parfois, les tendons en dessous me font mal à cause du mauvais appui (…) Mon fils me demande de jouer avec lui et je ne peux pas.», lâche-t-il, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Luis Suárez a également partagé ses inquiétudes quant à sa vie après sa carrière de footballeur, soulignant que son quotidien pourrait devenir complexe si la douleur persiste. Des propos qui suscitent des inquiétudes parmi les fans de l’attaquant. Désormais, la suite de la carrière du Goleador est plus qu’ incertaine.