Lucie Lucas annonce la mise en location de son château en Bretagne

Lucie Lucas , connue pour son rôle de Clémentine Boissier dans la série Clem, fête ses 40 ans le 24 mars et annonce l’ouverture au public de son domaine breton : la Ferme de la Ville Lambert, un éco-lieu d’environ 27 hectares à Plorec-sur-Arguenon (Côtes-d’Armor) qui accueillera des stages, séminaires et formations centrés sur le bien-être, la nature et le développement personnel.

Formée au théâtre dès l’enfance, Lucie Lucas s’est faite remarquer au cinéma en 2008 dans le film 15 ans et demi de François Desagnat et Thomas Sorriaux. Depuis 2010, elle incarne Clémentine Boissier dans la série Clem, rôle qui a largement contribué à sa notoriété. La comédienne, mère de trois enfants, a également participé à d’autres projets télévisés, notamment un épisode de Léo Mattéï diffusé en 2024, et a été candidate à Danse avec les stars par le passé.

Dans un message publié sur son compte Instagram le matin de son anniversaire, Lucie Lucas a partagé un texte intime accompagnant une photographie partiellement voilée par des feuillages. « Aujourd’hui j’ai 40 ans, je le vis comme un passage initiatique », écrit-elle en ajoutant : « Je m’étais promis de renaître à moi‑même pour cette 40e année… Tout n’est pas encore en place mais j’y viens, doucement, sûrement… Cette année, j’apprends à m’aimer, à me choisir et à me défendre. J’en profite pour me dévoiler un peu plus. » Sur la photo, la comédienne apparaît partiellement vêtue, le visage et le haut du corps laissant entrevoir une partie de sa poitrine sous un chemisier déboutonné.

Lucie Lucas ouvre les portes de sa « maison sanctuaire »

Établie en Bretagne depuis 2019, Lucie Lucas a quitté Paris avec sa famille pour s’installer dans un éco‑lieu expérimental où plusieurs familles cohabitent. Elle précise dans son message qu’elle souhaite désormais partager ce cadre en ouvrant la « maison sanctuaire » pour recevoir des personnes souhaitant se ressourcer. Le post reprend l’invitation exacte : « On ouvre les portes de notre maison sanctuaire, pour accueillir des stages, des séminaires, des formations autour du soin, de la nature et du développement personnel. N’hésitez pas à vous faire passer le mot et à suivre la page… Ce serait un super cadeau. »

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