LP1 Tunisie (J21) : Club Africain prend le large, CS Sfaxien reste au contact

La 21e journée du championnat tunisien a offert cet après-midi plusieurs affiches disputées, dont trois rencontres qui ont influé sur le haut du classement. Des succès nets, quelques penalties déterminants — réussis ou ratés — et des performances individuelles ont rythmé ces matchs.

La 21e journée du championnat tunisien a offert cet après-midi plusieurs affiches disputées, dont trois rencontres qui ont influé sur le haut du classement. Des succès nets, quelques penalties déterminants — réussis ou ratés — et des performances individuelles ont rythmé ces matchs.

Le leader a renforcé sa position tandis que d’autres clubs ont grappillé des points décisifs pour rester en embuscade. Voici le récit des trois confrontations disputées ce dimanche après-midi.

Les résultats de la journée ont redistribué légèrement les cartes au sommet du tableau, avec des équipes qui confirment leurs ambitions pour la fin de saison.

Publicité

Déroulement des rencontres

Face à la JS Omrane, le Club Africain a signé une victoire convaincante (3-0). Après une première période sans but, Oussema Bouguerra a ouvert la marque peu après la reprise (52e). Firas Chawat a ensuite doublé la mise à la 59e minute, et Ghaith Zaalouni a clos le score sur penalty en toute fin de match (90+7), garantissant au CA un succès qui solidifie sa place en tête.

À Monastir, l’Union Sportive Monastirienne a dominé l’Espérance de Zarzis 3-0. Malek Miladi a transformé un penalty dès la 11e minute pour donner l’avantage aux locaux. Cinq minutes plus tard, un penalty manqué par Achraf Ben Dhaif a privé Zarzis d’un égalisation. Fakhreddine Ben Youssef a inscrit un doublé — d’abord sur penalty à la 55e, puis en fin de rencontre à la 90e — et a scellé la victoire monastirienne.

Le Club Sportif Sfaxien a obtenu un succès important à l’extérieur en s’imposant 1-0 face à l’US Ben Guerdane. Rayane a inscrit l’unique réalisation à la 59e minute. Les visiteurs ont vu une occasion de conforter leur avance leur échapper après l’échec d’un penalty par Hichem Baccar à la 76e minute, mais ont tout de même pris les trois points.

Publicité

Classement après 21 journées :

1. Club Africain – 45 pts

2. Stade Tunisien – 41 pts

Publicité

3. Espérance de Tunis – 40 pts

4. Club Sportif Sfaxien – 39 pts

5. US Monastirienne – 36 pts

Publicité

6. Etoile du Sahel – 30 pts

7. ES Métlaoui – 26 pts

8. Espérance de Zarzis – 26 pts

Publicité

9. AS Marsa – 25 pts

10. JS Omrane – 25 pts

11. US Ben Guerdane – 24 pts

Publicité

12. CA Bizertin – 24 pts

13. JS Kairouanaise – 20 pts

14. Olympique de Béja – 18 pts

Publicité

15. AS Gabés – 17 pts