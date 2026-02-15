LP1 Tunisie (J21) : Club Africain prend le large, CS Sfaxien reste au contact
La 21e journée du championnat tunisien a offert cet après-midi plusieurs affiches disputées, dont trois rencontres qui ont influé sur le haut du classement. Des succès nets, quelques penalties déterminants — réussis ou ratés — et des performances individuelles ont rythmé ces matchs.
La 21e journée du championnat tunisien a offert cet après-midi plusieurs affiches disputées, dont trois rencontres qui ont influé sur le haut du classement. Des succès nets, quelques penalties déterminants — réussis ou ratés — et des performances individuelles ont rythmé ces matchs.
Le leader a renforcé sa position tandis que d’autres clubs ont grappillé des points décisifs pour rester en embuscade. Voici le récit des trois confrontations disputées ce dimanche après-midi.
Les résultats de la journée ont redistribué légèrement les cartes au sommet du tableau, avec des équipes qui confirment leurs ambitions pour la fin de saison.
Déroulement des rencontres
Face à la JS Omrane, le Club Africain a signé une victoire convaincante (3-0). Après une première période sans but, Oussema Bouguerra a ouvert la marque peu après la reprise (52e). Firas Chawat a ensuite doublé la mise à la 59e minute, et Ghaith Zaalouni a clos le score sur penalty en toute fin de match (90+7), garantissant au CA un succès qui solidifie sa place en tête.
À Monastir, l’Union Sportive Monastirienne a dominé l’Espérance de Zarzis 3-0. Malek Miladi a transformé un penalty dès la 11e minute pour donner l’avantage aux locaux. Cinq minutes plus tard, un penalty manqué par Achraf Ben Dhaif a privé Zarzis d’un égalisation. Fakhreddine Ben Youssef a inscrit un doublé — d’abord sur penalty à la 55e, puis en fin de rencontre à la 90e — et a scellé la victoire monastirienne.
Le Club Sportif Sfaxien a obtenu un succès important à l’extérieur en s’imposant 1-0 face à l’US Ben Guerdane. Rayane a inscrit l’unique réalisation à la 59e minute. Les visiteurs ont vu une occasion de conforter leur avance leur échapper après l’échec d’un penalty par Hichem Baccar à la 76e minute, mais ont tout de même pris les trois points.
Classement après 21 journées :
1. Club Africain – 45 pts
2. Stade Tunisien – 41 pts
3. Espérance de Tunis – 40 pts
4. Club Sportif Sfaxien – 39 pts
5. US Monastirienne – 36 pts
6. Etoile du Sahel – 30 pts
7. ES Métlaoui – 26 pts
8. Espérance de Zarzis – 26 pts
9. AS Marsa – 25 pts
10. JS Omrane – 25 pts
11. US Ben Guerdane – 24 pts
12. CA Bizertin – 24 pts
13. JS Kairouanaise – 20 pts
14. Olympique de Béja – 18 pts
15. AS Gabés – 17 pts
16. AS Soliman – 13 pts