Lou, fille de Lara Fabian, indifférente à la notoriété de sa mère

Lara Fabian , en pleine promotion de la 15ᵉ édition de The Voice : la plus belle voix sur TF1, a accordé une interview au média Lou au cours de laquelle elle a livré des confidences rares sur sa fille Lou Pullicino , 18 ans. La chanteuse y décrit une relation parent‑enfant marquée par la simplicité et une distance claire entre la célébrité publique et la vie familiale.

À 56 ans, Lara Fabian poursuit une carrière commencée au début des années 1990, avec des tubes comme Je t’aime, Je suis malade ou Ta peine. Parallèlement à ses travaux en studio et ses concerts, elle intervient comme jurée dans l’émission The Voice : la plus belle voix, aux côtés de Florent Pagny, Amel Bent et Tayc.

Invitée du média Lou, la chanteuse a accepté d’aborder sa vie privée en évoquant notamment sa fille née de sa relation avec le réalisateur et producteur Gérard Pullicino. L’échange a porté sur la manière dont Lou perçoit la notoriété de sa mère et sur la relation familiale au quotidien.

Lara Fabian détaille la relation avec sa fille Lou

Lors de l’entretien, Lara Fabian a présenté Lou comme une adolescente « beaucoup moins dans le contrôle » qu’elle, ajoutant que sa fille « a beaucoup moins besoin d’être rassurée ». Ces mots mettent en relief, selon la chanteuse, des tempéraments distincts entre mère et fille.

La chanteuse a déclaré être reconnaissante d’avoir « mis au monde une gamine qui a le cœur à la bonne place », insistant sur la maturité et la simplicité de Lou face à la notoriété de sa mère. Interrogée régulièrement sur ce que représente le fait d’être « la fille de Lara Fabian », Lou répond, selon la chanteuse : « Je n’en sais rien, ma mère, ce n’est pas Lara Fabian, ma mère, c’est ma mère. »

Ces propos soulignent la dissociation opérée par la jeune femme entre l’image publique de Lara Fabian et son rôle familial. La chanteuse a mis en avant la manière dont Lou réagit aux questions sur la célébrité parentale, refusant d’en faire une identité centrale.

Le nom du père, Gérard Pullicino, est rappelé lors de l’entretien pour situer l’origine familiale de Lou, aujourd’hui âgée de 18 ans. La précision de l’âge et de la filiation figure parmi les éléments factuels évoqués au cours de la discussion.