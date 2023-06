« Lorsqu’il ne marquait pas il… », les révélations de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo

À l’occasion d’un récent tournoi de golf, Gareth Bale a pris quelques instants pour s’exprimer sur Cristiano Ronaldo.

Avant de prendre sa retraite en début d’année, Gareth Bale a par le passé fait les beaux jours du Real Madrid. Il a notamment formé, entre 2013 et 2018, un trio létal avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Ensemble, les trois ex-coéquipiers ont remporté plusieurs trophées dont 4 Ligue des champions. Désormais, Bale profite de la retraite pour participer à des tournois de Golf.

En marge d’un tournoi de golf auquel il a dernièrement participé, Gareth Bale s’est brièvement exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo. Le Gallois garde visiblement un très bon souvenir du quintuple Ballon d’Or, même si ce dernier pouvait paraître agaçant parfois.

«C’était une bonne personne, mais qui a eu ses moments. Par exemple, si nous gagnions 5-0 et qu’il ne marquait pas, il allait dans le vestiaire et jetait ses chaussures comme s’il était en colère. Mais c’était une bonne personne, il n’y avait rien de mal avec lui et aucun problème entre nous. Beaucoup de gens peuvent être un peu effrayés au début par sa façon d’être, mais il n’y a aucune raison de l’être.», se remémore l’ancien international gallois, relayé par Footmercato.

Si Gareth Bale a mis un terme à sa carrière de footballeur, Cristiano Ronaldo lui poursuit la sienne. Le portugais évolue depuis plusieurs mois dans le championnat saoudien, sous les couleurs d’Al Nassr. Sa première saison a été mitigée. Malgré de bonnes performances individuelles, CR7 n’a pas réussi à mener son équipe vers le trophée de la Saudi Pro League. Une anomalie qu’il va sans doute vouloir corriger la saison prochaine.

